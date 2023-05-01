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    Медведев: Когда Андреева выиграла первый матч, я ее не знал

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Мирра Андреева
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался относительно игры 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, которая пробилась в 1/8 финала турнира в Мадриде, где уступила Арине Соболенко.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Я в 15 лет, наверное, не входил даже в топ-300 по юниорам. Так что она точно впечатляет.

    Когда она выиграла первый матч, я ее не знал. Немного слышал про её сестру и видел, что она где-то 160-я в мире — в 15 лет. Я сказал тренеру: "Ого, смотри. Она обыграла Лейлу Фернандес, финалистку турнира 'Большого шлема'. И, по-моему, она самая молодая, кто дошла до этого этапа на 'Мастерсе'. Потрясающий результат.

    Мы друг с другом незнакомы, я только пару раз ее видел, поздоровался. Я не видел ее игру, но впечатлен результатами. Надеюсь, она продолжит так играть", — заявил Медведев на пресс-конференции.

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