Медведев: Когда Андреева выиграла первый матч, я ее не знал

Российский теннисиствысказался относительно игры 16-летней российской теннисистки, которая пробилась в 1/8 финала турнира в Мадриде, где уступила

«Я в 15 лет, наверное, не входил даже в топ-300 по юниорам. Так что она точно впечатляет.

Когда она выиграла первый матч, я ее не знал. Немного слышал про её сестру и видел, что она где-то 160-я в мире — в 15 лет. Я сказал тренеру: "Ого, смотри. Она обыграла Лейлу Фернандес, финалистку турнира 'Большого шлема'. И, по-моему, она самая молодая, кто дошла до этого этапа на 'Мастерсе'. Потрясающий результат.

Мы друг с другом незнакомы, я только пару раз ее видел, поздоровался. Я не видел ее игру, но впечатлен результатами. Надеюсь, она продолжит так играть", — заявил Медведев на пресс-конференции.