15-летняя Мирра Андреева вышла в третий круг турнира в Мадриде

Россиянкавышла в третий круг турнира WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого составляет 7,7 миллиона евро.

В матче второго раунда 15-летняя теннисистка одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя — 7:6 (8:6), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

В первой партии Мирра отыграла у 14-й ракетки мира подачу на сет при счете 4:5.

Юная россиянка выполнила 4 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Андреевой станет победительница матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Магда Линетт (Польша).

Напомним, в первом круге Андреева выиграла у финалистки US Open-2021 Лейлы Фернандес.