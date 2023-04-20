Алькарас пробился в четвертьфинал турнира в Барселоне

Испанецпродолжает успешное выступление на престижном грунтовом турнире в Барселоне (Испания).

В матче 1/8 финала вторая ракетка мира одержал победу над своим соотечественником Роберто Баутиста-Агутом.

Теннисисты провели на корте 1 час 54 минуты и завершили встречу со счетом 6:3, 7:5 в пользу 19-летнего Алькараса.

Алькарас три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 10. На счету Баутиста-Агута один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В четвертьфинале Алькарас сыграет с еще одним испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной.