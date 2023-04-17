Рублев: Титул в Монте-Карло подтвердил, что я прибавляю

Российский теннисистрассказал о важности победы на «Мастерсе» в Монте-Карло.

«Давление всегда есть. Поеду сейчас на турнир Баня-Лука (турнир серии 250, который перенесли из Белграда в Боснию и Герцеговину — прим.) — и там будет давление. Но хотя бы с хорошем чувством, что наконец-то этот барьер уже пробит.

Поеду с ощущением уверенности, потому что еще до Монте-Карло этого года чувствовал, что наконец-то та теннисная работа вне турниров, которую я делаю, как раз таки идет в правильном направлении. Чувствую, что прибавляю. Этот титул, скорее, подтверждение этому.

Поэтому еще больше уверенности в том, как я тренируюсь и что делаю, — это то направление, в котором нужно двигаться», — приводит слова Рублева «Чемпионат».

Рублев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс».