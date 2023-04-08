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    Сафиуллин уступил Крайиновичу на турнире в Монте-Карло

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Филип Краинович Роман Сафиуллин
    Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл в первом же матче на турнире в Монте-Карло.

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    В полуфинале квалификации 102-й в мировом рейтинге россиянин уступил представителю Сербии Филипу Крайиновичу.

    Встреча продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счетом 6:7, 6:3, 6:2 в пользу 78-го в мировом рейтинге серба.

    25-летний Сафиуллин три раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету 31-летнего Крайиновича шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

    В финале квалификации Крайинович сыграет против Мартона Фучовича из Венгрии.

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