Сафиуллин уступил Крайиновичу на турнире в Монте-Карло

Российский теннисистпроиграл в первом же матче на турнире в Монте-Карло.

В полуфинале квалификации 102-й в мировом рейтинге россиянин уступил представителю Сербии Филипу Крайиновичу.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счетом 6:7, 6:3, 6:2 в пользу 78-го в мировом рейтинге серба.

25-летний Сафиуллин три раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету 31-летнего Крайиновича шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В финале квалификации Крайинович сыграет против Мартона Фучовича из Венгрии.