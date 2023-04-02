Квитова прокомментировала свою победу на турнире в Майами

Чешская теннисисткавысказалась о победе надиз Казахстана в финале турнира в Майами (США).

Встреча завершился победой чешской теннисистки в двух сетах — 7:6 (16:14), 6:2.

«Поздравляю Елену не только с этими двумя неделями, а вообще с такими результатами на протяжении года. Ты играешь великолепно, удачи в оставшейся части сезона.

Рада слышать чешский язык здесь, видеть чешские флаги. Спасибо вам за поддержку. Это значит многое. Спасибо также организаторам и IMG, конечно, моему агенту. Спасибо моей команде, которая сохраняла позитивный настрой на протяжении этих двух недель», — написала Квитова в своем Twitter.

За победу в финале Квитова получила 1,2 миллиона долларов в качестве призовых и 1000 рейтинговых очков. Рыбакина, в свою очередь, получила 662 тысяч долларов призовых и 650 рейтинговых очков.