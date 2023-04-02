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    Квитова прокомментировала свою победу на турнире в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Рыбакина Петра Квитова
    Чешская теннисистка Петра Квитова высказалась о победе над Еленой Рыбакиной из Казахстана в финале турнира в Майами (США).

    Петра Квитова
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    Петра Квитова

    Встреча завершился победой чешской теннисистки в двух сетах — 7:6 (16:14), 6:2.

    «Поздравляю Елену не только с этими двумя неделями, а вообще с такими результатами на протяжении года. Ты играешь великолепно, удачи в оставшейся части сезона.

    Рада слышать чешский язык здесь, видеть чешские флаги. Спасибо вам за поддержку. Это значит многое. Спасибо также организаторам и IMG, конечно, моему агенту. Спасибо моей команде, которая сохраняла позитивный настрой на протяжении этих двух недель», — написала Квитова в своем Twitter.

  • Квитова обыграла Рыбакину и выиграла турнир в Майами
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    • За победу в финале Квитова получила 1,2 миллиона долларов в качестве призовых и 1000 рейтинговых очков. Рыбакина, в свою очередь, получила 662 тысяч долларов призовых и 650 рейтинговых очков.

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