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    • Соболенко уступила Кырсте на турнире в Майами
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    Соболенко уступила Кырсте на турнире в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко Сорана Кырстя
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в полуфинал турнира в Майами (США).

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    24-летняя представительница США в четвертьфинальном матче проиграла Соране Кырсте из Румынии. Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 32-летний румынки.

    Соболенко семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Кырсти семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

    Таким образом, вторая ракетка мира Соболенко прекратила участие в турнире, а 74-я в мировом рейтинге Кырстя пробилась в полуфинал, где сыграет против сильнейшей в игре Екатерина Александрова (Россия) — Петра Квитова (Чехия).

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