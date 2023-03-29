Соболенко уступила Кырсте на турнире в Майами

Белорусская теннисисткане смогла пробиться в полуфинал турнира в Майами (США).

24-летняя представительница США в четвертьфинальном матче проиграла Соране Кырсте из Румынии. Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 32-летний румынки.

Соболенко семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Кырсти семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Таким образом, вторая ракетка мира Соболенко прекратила участие в турнире, а 74-я в мировом рейтинге Кырстя пробилась в полуфинал, где сыграет против сильнейшей в игре Екатерина Александрова (Россия) — Петра Квитова (Чехия).