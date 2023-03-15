Тарпищев высказался о травме Медведева

Президент Федерации тенниса России (ФТР)ответил на вопрос о травме российского теннисиста, которую он получил в матче 4-го круга турнира в Индиан-Уэллсе против

«У Дани легкий надрыв связок. Если б с ним был мой китайский доктор, он мог бы за один день на ноги его поставить. Но травма нестрашная — болеть, конечно, будет, но это не критично. Можно продолжать играть.

По матчу отмечу морально-волевые качества у Дани, он везде выглядел чуть лучше соперника. Кроме второй подачи. По игровым качествам же был чуть лучше Зверева во всем», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Следующим соперником Медведева будет испанец Алехандро Давидович Фокина.