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    Тарпищев высказался о травме Медведева

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил на вопрос о травме российского теннисиста Даниила Медведева, которую он получил в матче 4-го круга турнира в Индиан-Уэллсе против Александра Зверева.

    Шамиль Тарпищев
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    Шамиль Тарпищев

    «У Дани легкий надрыв связок. Если б с ним был мой китайский доктор, он мог бы за один день на ноги его поставить. Но травма нестрашная — болеть, конечно, будет, но это не критично. Можно продолжать играть.

    По матчу отмечу морально-волевые качества у Дани, он везде выглядел чуть лучше соперника. Кроме второй подачи. По игровым качествам же был чуть лучше Зверева во всем», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

    Следующим соперником Медведева будет испанец Алехандро Давидович Фокина.

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