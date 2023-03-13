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    Рублев: Норри немного напоминает мне Медведева

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев высказался о предстоящем матче с британцем Кэмероном Норри в рамках 1/8 финала престижного турнира в Индиан-Уэллсе (США).

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Он совершенно другой игрок, хотя и тоже левша как Эмбер. Если честно, Кэмерон немного напоминает мне Медведева. Он любит очень низкие и плоские удары с бэкхенда.

    Любит контратаковать, ждать, пока ты допустишь ошибку, вынуждать тебя делать дополнительные удары. Так что посмотрим. Впереди очень сложный матч, и там будет, как он сложится», — приводит слова Рублева официальный сайт АТР.

    Поединок между Кэмероном Норри и Андреем Рублевым состоится во вторник, 14 марта.

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