Медведев: Был бы рад сыграть на Уимблдоне, мне очень нравится этот турнир

Российский теннисистответил на вопрос о возможном допуске россиян на Уимблдон в этом году.

«Я не собираюсь принимать это решение за них или даже помогать им принять это решение. Они должны сделать это сами согласно своим соображениям, как это было в прошлом году. И я всегда говорил, что буду уважать любое решение.

Я играю там, где могу играть. Теннис — моя работа, конечно, я правда был бы рад сыграть на Уимблдоне. Мне очень нравится этот турнир. Но если мне будет суждено его пропустить, я буду дожидаться следующей возможности вернуться туда», — приводит слова Медведева Eurosport.uk.

Травяной турнир «Большого Шлема», на котором теннисисты из России и Беларуси не выступали в прошлом году по решению Ассоциации лаун-тенниса, состоится с 3 по 16 июля.