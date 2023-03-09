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    Медведев: Был бы рад сыграть на Уимблдоне, мне очень нравится этот турнир

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о возможном допуске россиян на Уимблдон в этом году.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Я не собираюсь принимать это решение за них или даже помогать им принять это решение. Они должны сделать это сами согласно своим соображениям, как это было в прошлом году. И я всегда говорил, что буду уважать любое решение.

    Я играю там, где могу играть. Теннис — моя работа, конечно, я правда был бы рад сыграть на Уимблдоне. Мне очень нравится этот турнир. Но если мне будет суждено его пропустить, я буду дожидаться следующей возможности вернуться туда», — приводит слова Медведева Eurosport.uk.

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