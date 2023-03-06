Медведев поднялся на шестое место в рейтинге ATP

Россиянинподнялся на шестое место в обновленном рейтинге ATP.

Он обошел своего соотечественника Андрея Рублева, который теперь занимает седьмую строчку. Таким образом, Медведев вернув себе статус первой ракетки России.

Россиянин Карен Хачанов потерял одну строчку и теперь расположился на 15-м месте рейтинга.

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, вторым идет испанец Карлос Алькарас, третьим — Стефанос Циципас.

Рейтинг АТР от 6 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7160;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6780;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5805;

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5560;

5 (7). Тейлор Фриц (США) — 3660;

6 (7). Даниил Медведев (Россия) — 3775;

7 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3660;

8 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3321;

9 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 3315;

10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3245…

15 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2470…

105 (102). Аслан Карацев (Россия) — 530…

113 (109). Роман Сафиуллин (Россия) — 513…