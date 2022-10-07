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    Александрова вырвала победу у Мартинцовой и встретится со Свёнтёк в полуфинале Остравы

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Екатерина Александрова
    Российская теннисистка Екатерина Александрова (21-я ракетка мира) в трёх сетах переиграла представительницу Чехии Терезу Мартинцову (78-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия).

    Екатерина Александрова
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    Екатерина Александрова

    Встреча состоялась на центральном корте стадиона «Остравар Арена» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила

    Александрова оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:1, 4:6, 6:1. Россиянка пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету чешки один эйс, пять ошибок на подаче и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

    В полуфинале Екатерина Александрова встретится с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек. В другом матче 1/2 финала сойдутся чешка Барбора Крейчикова и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

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