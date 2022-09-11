Россиянка Шнайдер выиграла юниорский US Open в парном разряде Фото: globallookpress.com
Шнайдер и Гавличкова, посеянные на турнире под первым номером, в финале победили немецкую пару Каролина Кюль/Элла Зайдель со счетом 6:3, 6:2.
18-летняя Шнайдер на текущий момент занимает 246-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде.
В 2021 году Шнайдер и белоруска Кристина Дмитрук выиграли юниорский Уимблдон, а в 2022-м россиянка в паре с американкой Клерви Нгунуэ победила на юниорском Открытом чемпионате Австралии.