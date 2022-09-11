ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеОт Мбаппе до «Ливерпуля». Главные победители и неудачники 1-го тура Лиги чемпионов
  • 01:15
    • Cвёнтек победила Жабер в финале US Open-2022
  • 23:58
    • «Атлетико» в Мадриде разгромил «Сельту»
  • 22:19
    • «Барселона» разгромила «Кадис» в прерванном матче
  • 21:47
    • Дубль Сулейманова помог «Пари НН» обыграть «Ахмат» в Грозном
  • 15:14
    • Состоялся анонс Football Manager 2023. Игра заедет на все доступные платформы, включая PlayStation
    Все новости спорта

    Россиянка Шнайдер выиграла юниорский US Open в парном разряде

    Теннис US Open
    Россиянка Диана Шнайдер в дуэте с чешкой Люси Гавличковой стали победительницами Открытого чемпионата США по теннису среди юниоров в парном разряде.

    Россиянка Шнайдер выиграла юниорский US Open в парном разряде
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Россиянка Шнайдер выиграла юниорский US Open в парном разряде

    Шнайдер и Гавличкова, посеянные на турнире под первым номером, в финале победили немецкую пару Каролина Кюль/Элла Зайдель со счетом 6:3, 6:2.

    18-летняя Шнайдер на текущий момент занимает 246-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде.

    В 2021 году Шнайдер и белоруска Кристина Дмитрук выиграли юниорский Уимблдон, а в 2022-м россиянка в паре с американкой Клерви Нгунуэ победила на юниорском Открытом чемпионате Австралии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли «Ростов» и в этот раз?
  • «Ростов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Чем закончится последний поединок в UFC для Нейта Диаса?
  • Чимаев — Диас. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Заруба между «Локо» и ЦСКА подвезет много голов?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чимаев — Диас
  • Бокс
  • Сегодня в 07:05
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Эйбар — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Ролан ГарросATPWTA
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры