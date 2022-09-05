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    Медведев прокомментировал поражение от Кирьоса в четвертом круге US Open

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Даниил Медведев Ник Кирьос
    Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от австралийца Ника Кирьоса в четвертом круге US Open.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Это был матч высокого уровня. Да, у Ника другая игра, но он играл на уровне Новака Джоковича или Рафаэля Надаля, поэтому у него есть все шансы. Если он будет держать этот уровень на протяжении всего турнира, у него хорошие шансы на победу», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.

    В четвертьфинале австралиец встретится с россиянином Кареном Хачановым.

    Также Медведев высказался на счет того, что 12 сентября потеряет первое место в мировом рейтинге.

    Это стало известно после того, как российский теннисист проиграл австралийцу Нику Кириосу в четвертом круге Открытого чемпионата США.

    «Пока вы не сказали об этом, я не помнил. Хоть я сейчас и стараюсь держать лицо, я огорчен. Плакать не стану, но все равно расстроен. Несколько дней мне будет грустновато.

    Не знаю, на каком месте буду. Наверное, на третьем-четвертом. Не исключено, что и Алькарас меня обойдет. Но это тоже мотивирует прибавлять. Требуется больше набирать очков, если я хочу снова стать первым», — добавил Даниил.

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