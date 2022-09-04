Берреттини первым пробился в четвертьфинал US Open-2022

Итальянецвышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, общий призовой фонд которого составляет 60 миллионов долларов.

В матче 1/8 финала US Open итальянский теннисист за 3 часа 46 минут обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:2.

14-я ракетка мира Берреттини сделал 17 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10.

На счету Давидович-Фокины, занимающего 39-е место в рейтинге ATP, четыре эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 13 возможных.

В четвертьфинале Берреттини сразится с победителем в матче Карентен Муте (Франция) — Каспер Рууд (Норвегия).