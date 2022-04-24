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    Рублев стал победителем турнира в Белграде, обыграв в финале Джоковича

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Новак Джокович 
    Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира в Белграде (Сербия).

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    В финале он обыграл серба Новака Джоковича, занимающего первую строчку мирового рейтинга, со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

    Встреча продлилась 2 часа 29 минут. Джокович сделал семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из девяти.

    Рублев, занимающий восьмое место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12.

    Для 24-летнего Рублева это 11-й титул в карьере и третий в нынешнем сезоне.

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