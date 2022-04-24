Рублев стал победителем турнира в Белграде, обыграв в финале Джоковича

Российский теннисистстал победителем турнира в Белграде (Сербия).

В финале он обыграл серба Новака Джоковича, занимающего первую строчку мирового рейтинга, со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

Встреча продлилась 2 часа 29 минут. Джокович сделал семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из девяти.

Рублев, занимающий восьмое место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12.

Для 24-летнего Рублева это 11-й титул в карьере и третий в нынешнем сезоне.