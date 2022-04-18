Хачанов опустился на две позиции в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов опустился на две позиции — сейчас он 26-й.
Даниил Медведев сохранил второе место, Андрей Рублев — восьмое, Аслан Карацев — 30-е. В первой десятке изменений не произошло. Лидером рейтинга является серб Новак Джокович, третье место занимает немец Александр Зверев.
Рейтинг АТР (18 апреля)
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8340 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8230
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7465
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6935
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5980
6 (6). Маттео Берреттини (Италия)— 4945
7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4110
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3865
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625
10 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3440…
26 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1566…
30 (30). Аслан Карацев (Россия) — 1393.