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    Хачанов опустился на две позиции в рейтинге ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Андрей Рублёв Даниил Медведев Новак Джокович  Рафаэль Надаль Доминик Тим Александр Зверев Евгений Донской Роджер Федерер Роберто Баутиста-Агут Николоз Басилашвили
    Официальный сайт ATP представил обновленный рейтинг теннисистов по состоянию на 18 апреля.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    Россиянин Карен Хачанов опустился на две позиции — сейчас он 26-й.

    Даниил Медведев сохранил второе место, Андрей Рублев — восьмое, Аслан Карацев — 30-е. В первой десятке изменений не произошло. Лидером рейтинга является серб Новак Джокович, третье место занимает немец Александр Зверев.

    Рейтинг АТР (18 апреля)

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8340 очков
    2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8230
    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7465
    4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6935
    5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5980
    6 (6). Маттео Берреттини (Италия)— 4945
    7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4110
    8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3865
    9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625
    10 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3440…
    26 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1566…
    30 (30). Аслан Карацев (Россия) — 1393.

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