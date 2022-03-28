Шамиль Тарпищев заявил, что Кубок Кремля состоится

Шамиль Тарпищев Фото: globallookpress.com
«Полновесного Кубка Кремля не будет. Будем делать в эти же сроки открытый чемпионат России из наших спортсменов и спортсменов дружественных стран», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
В 2021 году Кубок Кремля в мужском одиночном разряде выиграл российский теннисист Аслан Карацев, победивший в финале хорвата Марина Чилича. В женском одиночном разряде победила эстонка Анетт Контавейт, обыгравшая в финале россиянку Екатерину Александрову.