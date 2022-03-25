Медведев рассказал, как относится к борьбе с Джоковичем за звание первой ракетки мира

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
28 февраля Медведев впервые возглавил рейтинг ATP, однако через три недели вернулся на второе место.
«Это не то, о чём я постоянно думаю. Я не ложусь спать с мыслями "как я мог потерять первое место, как теперь его вернуть?" Но я знаю арифметику, читаю обо всём этом понемногу. Всё то же самое, что и в Индиан-Уэллсе.
Там мне не удалось сыграть наилучшим образом. Поэтому я лишился первой строчки. Думаю, у меня будут шансы вернуться, если мне удастся показать хороший теннис в Майами», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.