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    Медведев рассказал, как относится к борьбе с Джоковичем за звание первой ракетки мира

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Даниил Медведев
    Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что думает о борьбе с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», сербом Новаком Джоковичем за звание первой ракетки мира.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    28 февраля Медведев впервые возглавил рейтинг ATP, однако через три недели вернулся на второе место.

    «Это не то, о чём я постоянно думаю. Я не ложусь спать с мыслями "как я мог потерять первое место, как теперь его вернуть?" Но я знаю арифметику, читаю обо всём этом понемногу. Всё то же самое, что и в Индиан-Уэллсе.

    Там мне не удалось сыграть наилучшим образом. Поэтому я лишился первой строчки. Думаю, у меня будут шансы вернуться, если мне удастся показать хороший теннис в Майами», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

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