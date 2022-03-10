Медведев: Думаю, после Australian Open я стал более зрелым теннисистом

Российский теннисистпрокомментировал то, что сыграет в статусе первой ракетки мира на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Это добавляет давления, но также дает еще больше мотивации, — приводит слова Медведева официальный сайт ATP. — Постараюсь сделать все возможное, как и на всех остальных турнирах хочу взять как можно больше очков».

Теннисист отметил, что на предстоящем турнире будет сильный состав участников.

«На турнире в Индиан-Уэллсе разыгрывается тысяча очков, но состав участников очень сильный, поэтому будет нелегко. Думаю, после Australian Open я стал более зрелым теннисистом. У меня есть много возможностей для роста», — сказал он.

28 февраля 26-летний россиянин стал первой ракеткой мира, сместив на второе место серба Новака Джоковича.