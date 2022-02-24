Рублев пробился в полуфинал турнира в Дубае

Российский теннисиствышел в полуфинал турнира ATP в Дубае (ОАЭ).

В четвертьфинале россиянин победил американца Маккензи Макдональда в трех сетах — 2:6, 6:3, 6:1.

Встреча продлилась 1 час 45 минут. Рублев выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из шести брейк-пойнтов. 61-я ракетка мира Макдональд шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

В полуфинале Андрей Рублев сыграет против победителя пары Хуберт Хуркач (Польша) — Янник Синнер (Италия).