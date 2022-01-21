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    Российскую теннисистку отстранили от соревнований из-за мельдония

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    Российская теннисистка Елизавета Демина была временно отстранена от соревнований, после того как в ее моче нашли мельдоний. Об этом сообщает пресс-служба ITF Tennis.

    Запрет действует с 21 января 2022 года
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    Запрет действует с 21 января 2022 года

    Допинг-проба у 20-летней теннисистки была взята 23 ноября 2021 года на турнире в Казани. Анализ был отправлен в аккредитованную лабораторию WADA в Монреале, где и обнаружили мельдоний.

    Деминой было направлено предварительное уведомление о нарушении антидопинговых правил. Теннисистке запрещено принимать участие в соревнования до окончательного вынесения решения. Запрет действует с 21 января 2022 года.

    Отмечается, что Демина имеет право обратиться к председателю Независимого трибунала, созванного для рассмотрения ее дела, но она им не воспользовалась.

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