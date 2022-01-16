«Отсутствие Новака станет потерей для Australian Open». ATP отреагировала на депортацию Джоковича из Австралии

сделала заявление по поводу депортациииз Австралии.

Джокович не сыграет на Открытом чемпионате Австралии из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Ранее в воскресенье Джокович проиграл суд против министра иммиграции Австралии Алекса Хоука, который лично решил аннулировать визу первой ракетки мира.

«Решение оставить в силе аннулирование австралийской визы Новака Джоковича поставило точку в серии неприятных событий.

В конечном итоге решения юридических властей по вопросам общественного здравоохранения должны соблюдаться. Нам потребуется больше времени, чтобы проанализировать факты и извлечь уроки из этой ситуации.

Независимо от того, что случилось, Новак — один из величайших чемпионов в истории, и его отсутствие станет потерей для Australian Open.

Мы знаем, какими бурными были последние дни для Новака и как сильно он хотел защитить свой титул в Мельбурне. Мы желаем ему всего наилучшего и с нетерпением ждем его возвращения на корт в ближайшее время.

ATP по-прежнему настоятельно рекомендует всем игрокам прививаться», — говорится в заявлении ATP.