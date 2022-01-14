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    Кафельников о Джоковиче: Самое мудрое решение — сесть в самолет и улететь из Австралии

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    Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался по поводу повторной отмены австралийской визы сербу Новаку Джоковичу.

    Евгений Кафельников
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    Евгений Кафельников

    «Самое мудрое решение сейчас — Новаку попросту смириться с решением министра по иммиграции, сесть в самолет и улететь (если такая опция сейчас есть)!

    В противном случае, адвокаты Джоковича могут натворить своей повторной апелляцией непоправимое», — написал Кафельников в своем твиттере.

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    • В начале недели Джокович выиграл апелляцию в суде и добился отмены решения по аннулированию визы. Но уже через несколько дней министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук лично принял решение о депортации серба.

    В случае депортации Джокович не сможет сыграть на Открытом чемпионате Австралии, который стартует в понедельник, 17 января. Кроме того, ему грозит запрет на въезд в Австралию сроком до трех лет.

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