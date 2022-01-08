Медведев сравнял счет в матче с Канадой на ATP Cup

Российский теннисистобыграл канадцав полуфинальном матче ATP Cup — 6:4, 6:0.

Встреча продлилась 1 час 10 минут. Медведев 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Оже-Альяссима — 6 эйсов и 2 двойные ошибки.

Таким образом, счет в полуфинальном матче ATP Cup Россия — Канада стал 1:1. Финалист определится в парном матче.

Ранее, в стартовой встрече россиянин Роман Сафиуллин проиграл 14-й ракетке мира канадцу Денису Шаповалову со счетом 4:6, 7:5, 4:6.

Напомним, первым финалистом турнира ATP Cup стала сборная Испании.