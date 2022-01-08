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    Медведев сравнял счет в матче с Канадой на ATP Cup

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинальном матче ATP Cup — 6:4, 6:0.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Встреча продлилась 1 час 10 минут. Медведев 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Оже-Альяссима — 6 эйсов и 2 двойные ошибки.

    Таким образом, счет в полуфинальном матче ATP Cup Россия — Канада стал 1:1. Финалист определится в парном матче.

    Ранее, в стартовой встрече россиянин Роман Сафиуллин проиграл 14-й ракетке мира канадцу Денису Шаповалову со счетом 4:6, 7:5, 4:6.

    Напомним, первым финалистом турнира ATP Cup стала сборная Испании.

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