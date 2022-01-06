Тарпищев о Джоковиче: Если тебе что-то нельзя, зачем заставлять делать вакцину?

Президент Федерации тенниса России (ФТР)прокомментировал ситуацию, в которой оказался

Джокович ранее получил отказ во въезде в Австралию. Виза сербского теннисиста была аннулирована. Пограничная служба отметила, что он не предоставил доказательств, необходимых для медицинского отвода от вакцинации против коронавируса.

«Я уже говорил, что правила для всех должны быть одни. Но если Джокович уже летел в Австралию, значит, делал это не просто так, не от фонаря.

Мы знаем много примеров с Олимпиады, когда были сделаны медицинские исключения, к примеру, для астматиков.

Помню, что в молодости у Джоковича была тяжелая операция, но я никак не связываю это с медотводом от вакцинации, но просто у него есть какой-то мотив, который мы не знаем. Почему не рассказывает о причинах медотвода? А зачем? Никто о своих слабостях не рассказывает.

С этими карантинами дозированными, по 21 дню сидеть — это вообще глупость. Одного не могу понять, ведь нет 100% доказательства того, что вакцина не вредит здоровью. Как можно насиловать человечество, если в принципе неизвестны последствия вакцинации? С одной стороны, заставляют, с другой стороны, ты суд не выиграешь, если с тобой что-то случится.

Понятно, что все борются против короны, но должны же быть какие-то коридоры. Если тебе что-то нельзя, зачем заставлять делать вакцину? Все это переходит в плоскость убеждений, что это надо сделать. Не думаю о том, что по итогу будет с Джоковичем. Как решат, так и решат. Нам главное — с собой разобраться, быть готовым и играть», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.