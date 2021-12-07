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    Рублев — о победе в Кубке Дэвиса: Я вырос на этом турнире

    Теннис Прогнозы на теннис Кубок Дэвиса ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев поделился впечатлениями после победы национальной команды в финале Кубка Дэвиса.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «О том, что мы победим в Кубке Дэвиса, понял, когда Даниил [Медведев] в своем матче повел с большим отрывом.

    Он полностью контролировал матч, было видно, что он побеждает. Тогда начало подходить чувство, что сейчас мы выиграем Кубок Дэвиса

    Когда победили — было что-то удивительное. Такие флешбэки! Я вырос на этом турнире, смотря, как предыдущее поколение — Сафин, Кафельников, Южный — побеждали.

    Я тогда был совсем маленький, а сейчас мы выиграли. В голове сразу проявился длинный путь, который был проделан», — приводит слова Рублева ТАСС.

    Напомним, что 6 декабря, российская команда обыграла Хорватию (2:0) в финальном матче турнира. В решающей встрече Андрей Рублев и Даниил Медведев обыграли в одиночных встречах Борну Гойо и Марина Чилича соответственно.

    Ранее Россия становилась победителем данных соревнованиях в 2002 и 2006 годах.

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