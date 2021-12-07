Рублев — о победе в Кубке Дэвиса: Я вырос на этом турнире

Российский теннисистподелился впечатлениями после победы национальной команды в финале Кубка Дэвиса.

«О том, что мы победим в Кубке Дэвиса, понял, когда Даниил [Медведев] в своем матче повел с большим отрывом.

Он полностью контролировал матч, было видно, что он побеждает. Тогда начало подходить чувство, что сейчас мы выиграем Кубок Дэвиса

Когда победили — было что-то удивительное. Такие флешбэки! Я вырос на этом турнире, смотря, как предыдущее поколение — Сафин, Кафельников, Южный — побеждали.

Я тогда был совсем маленький, а сейчас мы выиграли. В голове сразу проявился длинный путь, который был проделан», — приводит слова Рублева ТАСС.

Напомним, что 6 декабря, российская команда обыграла Хорватию (2:0) в финальном матче турнира. В решающей встрече Андрей Рублев и Даниил Медведев обыграли в одиночных встречах Борну Гойо и Марина Чилича соответственно.

Ранее Россия становилась победителем данных соревнованиях в 2002 и 2006 годах.