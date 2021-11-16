Берреттини снялся с Итогового турнира ATP из-за травмы

Итальянский теннисист и 7-я ракетка мираснялся с Итогового турнира ATP из-за травмы, полученной в матче с

«Думал, размышлял, плакал и, наконец, решился. Мой Итоговый турнир закончился. Я разбит. Я никогда не думал, что мне придется отказаться от самого важного теннисного события, когда-либо проводившегося в Италии.

Правда в том, что, как бы я ни хотел сыграть перед вами еще раз, я решил, что мое тело не готово. Это было непростое решение, но я убежден, что это лучшее для меня и моей карьеры», — написал Берреттини в инстаграме.

На групповой стадии Итогового турнира итальянцу оставалось сыграть с поляком Хубертом Хуркачом и россиянином Даниилом Медведевым.

Берреттини заменит другой итальянский теннисист — Янник Синнер.