Берреттини снялся с Итогового турнира ATP из-за травмы

Маттео Берреттини Фото: globallookpress.com
«Думал, размышлял, плакал и, наконец, решился. Мой Итоговый турнир закончился. Я разбит. Я никогда не думал, что мне придется отказаться от самого важного теннисного события, когда-либо проводившегося в Италии.
Правда в том, что, как бы я ни хотел сыграть перед вами еще раз, я решил, что мое тело не готово. Это было непростое решение, но я убежден, что это лучшее для меня и моей карьеры», — написал Берреттини в инстаграме.
На групповой стадии Итогового турнира итальянцу оставалось сыграть с поляком Хубертом Хуркачом и россиянином Даниилом Медведевым.
Берреттини заменит другой итальянский теннисист — Янник Синнер.