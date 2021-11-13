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    Рублёв может удивить Джоковича, считает Давыденко

    Теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Новак Джокович  Андрей Рублёв Николай Давыденко Прогнозы на теннис
    Бывший российский теннисист Николай Давыденко прокомментировал предстоящую встречу между Андреем Рублёвым (Россия) и Новаком Джоковичем (Сербия).

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Напомним, теннисисты попали в одну группу на Итоговом турнире ATP. Ранее они никогда не играли друг с другом.

    «Андрей может удивить Джоковича, потому что Новак не знает Рублёва в игровой ситуации.

    Сто процентов, что они много раз тренировались вместе на различных турнирах, проводили тренировочные игры, но матчевая обстановка — это всё-таки иная ситуация.

    Они никогда не встречались друг с другом на турнирах, будут новые ощущения. Сложно предугадать, насколько сложно будет Джоковичу. Допускаю, что сложно ему будет.

    Всё зависит от Рублёва: если он подходит к турниру в хорошем состоянии, то может создать Джоковичу большие проблемы.

    Если Андрей снова будет бороться сам с собой, своими эмоциями, то Джокович легко сможет его обыграть», — сказал Давыденко «Чемпионату».

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