Рублёв может удивить Джоковича, считает Давыденко

Бывший российский теннисистпрокомментировал предстоящую встречу между(Россия) и(Сербия).

Напомним, теннисисты попали в одну группу на Итоговом турнире ATP. Ранее они никогда не играли друг с другом.

«Андрей может удивить Джоковича, потому что Новак не знает Рублёва в игровой ситуации.

Сто процентов, что они много раз тренировались вместе на различных турнирах, проводили тренировочные игры, но матчевая обстановка — это всё-таки иная ситуация.

Они никогда не встречались друг с другом на турнирах, будут новые ощущения. Сложно предугадать, насколько сложно будет Джоковичу. Допускаю, что сложно ему будет.

Всё зависит от Рублёва: если он подходит к турниру в хорошем состоянии, то может создать Джоковичу большие проблемы.

Если Андрей снова будет бороться сам с собой, своими эмоциями, то Джокович легко сможет его обыграть», — сказал Давыденко «Чемпионату».