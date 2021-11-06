Медведев сыграет с Джоковичем в финале «Мастерса» в Париже

Вторая ракетка мира россиянинвышел в финал турнира серии «Мастерс-1000» в Париже, призовой фонд которого превышает 3 миллиона долларов.

В полуфинальном матче российский теннисист за 1 час 20 минут победил немца Александра Зверева со счетом 6:2, 6:2.

Медведев совершил 4 эйса и реализовал 4 из 5 брейк-поинтов. Зверев, 6 раз подал навылет и допустил 4 двойные ошибки.

В финале россиянин сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. В последний раз они встречались в финале US Open-2021, где победу одержал Даниил.

25-летний Медведев является действующим победителем «Мастерса» в Париже, в прошлогоднем финале он обыграл Зверева (5:7, 6:4, 6:1). На его счету 13 титулов под эгидой ATP.