Радукану снялась с Кубка Кремля

Эмма Радукану Фото: globallookpress.com
Действующая чемпионка US Open рассказала, что планирует сыграть в Москве в следующем году.
«К сожалению, мне пришлось внести изменения в расписание турниров. Я не смогу выступить в Москве в этом году, но надеюсь сыграть перед российскими болельщиками в следующем сезоне.
С нетерпением жду возвращения в тур в ближайшие пару недель», — приводит слова 18-летней теннисистки Reuters.
Кроме того, от участия в Кубке Кремля отказалась швейцарка Белинда Бенчич.
Напомним, ранее с Кубка Кремля снялись Светлана Кузнецова и Даниил Медведев.
Кубок Кремля пройдет в Москве с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.