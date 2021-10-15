Радукану снялась с Кубка Кремля

Британказаявил, что не выступит на предстоящем Кубке Кремля.

Действующая чемпионка US Open рассказала, что планирует сыграть в Москве в следующем году.

«К сожалению, мне пришлось внести изменения в расписание турниров. Я не смогу выступить в Москве в этом году, но надеюсь сыграть перед российскими болельщиками в следующем сезоне.

С нетерпением жду возвращения в тур в ближайшие пару недель», — приводит слова 18-летней теннисистки Reuters.

Кроме того, от участия в Кубке Кремля отказалась швейцарка Белинда Бенчич.

Напомним, ранее с Кубка Кремля снялись Светлана Кузнецова и Даниил Медведев.

Кубок Кремля пройдет в Москве с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.