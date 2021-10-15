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    Радукану снялась с Кубка Кремля

    Теннис Кубок Кремля WTA Прогнозы на теннис
    Британка Эмма Радукану заявил, что не выступит на предстоящем Кубке Кремля.

    Эмма Радукану
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    Эмма Радукану

    Действующая чемпионка US Open рассказала, что планирует сыграть в Москве в следующем году.

    «К сожалению, мне пришлось внести изменения в расписание турниров. Я не смогу выступить в Москве в этом году, но надеюсь сыграть перед российскими болельщиками в следующем сезоне.

    С нетерпением жду возвращения в тур в ближайшие пару недель», — приводит слова 18-летней теннисистки Reuters.

    Кроме того, от участия в Кубке Кремля отказалась швейцарка Белинда Бенчич.

    Напомним, ранее с Кубка Кремля снялись Светлана Кузнецова и Даниил Медведев.

    Кубок Кремля пройдет в Москве с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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