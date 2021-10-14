ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. Четыре очка Овечкина, три ассиста Кузнецова и передача Ничушкина
  • 08:32
    • Овечкин вышел на чистое пятое место по голам в истории НХЛ
  • 12:48
    • Голкипер «Крыльев Советов» может перейти в «Спартак»
  • 12:16
    • Медведев может сняться с Кубка Кремля
  • 11:39
    • Карпин рассказал, когда у сборной России будет постоянный капитан
  • 11:25
    • Судья Васильев о своем пожизненном отстранении: Нельзя ошибаться против большого клуба не из Москвы
    Все новости спорта

    Медведев может сняться с Кубка Кремля

    Теннис Кубок Кремля ATP Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Даниил Медведев может отказаться от участия в Кубке Кремля.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    Об этом Медведев сообщил после поражения от Григора Димитрова в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

    «В ближайшее время мне нужно решить, что я буду делать, потому что я договорился об участии в турнире в Москве, а он уже на следующей неделе. Я согласился сыграть там, потому что это мой родной город, к тому же, я не выступал там с 2018 года. Я должен принять решение в пятницу.

    Если честно, я очень устал за турнир в Индиан-Уэллсе, я не мог сказать об этом до матча с Димитровым. Есть проблемы, связанные с физическим состоянием. Посмотрим, смогу ли я сыграть в Москве.

    Мне нужно позаботиться о своем теле, но я в любом случае собираюсь поехать в Москву, а там уже пойму, смогу ли я играть», — приводит слова второй ракетки мира Tennis Kafe.

    Кубок Кремля пройдет в Москве с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

    Ранее стало известно, что Кубок Кремля пропустит Светлана Кузнецова.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Бразилия обыграть Уругвай?
  • Бразилия — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 3.95
    •
  • Как много голов «Магнитка» положит «Ак Барсу»?
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Аргентина снова выиграет с разгромным счетом?
  • Аргентина — Перу. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 14 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Бразилия — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Аргентина — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Заря
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Кельн
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  4.78
  • Экспресс 15 октября
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры