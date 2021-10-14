Медведев может сняться с Кубка Кремля

Российский теннисистможет отказаться от участия в Кубке Кремля.

Об этом Медведев сообщил после поражения от Григора Димитрова в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«В ближайшее время мне нужно решить, что я буду делать, потому что я договорился об участии в турнире в Москве, а он уже на следующей неделе. Я согласился сыграть там, потому что это мой родной город, к тому же, я не выступал там с 2018 года. Я должен принять решение в пятницу .

Если честно, я очень устал за турнир в Индиан-Уэллсе, я не мог сказать об этом до матча с Димитровым. Есть проблемы, связанные с физическим состоянием. Посмотрим, смогу ли я сыграть в Москве.

Мне нужно позаботиться о своем теле, но я в любом случае собираюсь поехать в Москву, а там уже пойму, смогу ли я играть», — приводит слова второй ракетки мира Tennis Kafe.

Кубок Кремля пройдет в Москве с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Ранее стало известно, что Кубок Кремля пропустит Светлана Кузнецова.