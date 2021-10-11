Кузнецова пропустит Кубок Кремля

Российская теннисисткасообщила, что не сможет выступить на

Кубок Кремля пройдет в Москве с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

«К сожалению, не смогу выступать в этот раз в одном из моих любимых турниров. Посмотрела составы — очень довольна. И очень рада, что все наши российские теннисистки примут участие. Также приезжают очень сильные теннисистки из-за рубежа: Бенчич, Мугуруса, Халеп.

Устаешь от тестов на коронавирус. Мы летели с Игорем Андреевым на Уимблдон. И у нас обоих были ковидные люди в самолете. В итоге нас закрыли в номере до тех пор, пока не выяснили, что мы безопасны.

После Уимблдона я приняла решение не участвовать ни в каких турнирах , было физическое и моральное истощение, было много травм.

Пройду все обследования заново, посмотрим, в какой форме буду на следующий год. Раньше об этом не рассказывала, но в начале этого года я переболела ковидом. Это вмешалось в мой подготовительный период.

В дополнение я попала снова в ковидный самолет, просидела две недели в номере, нас никуда не пускали. Не было возможности хорошо подготовиться, получалась травма за травмой, поэтому приняли решение с командой сейчас отдохнуть», — приводит слова Кузнецовой «Спорт-Экспресс».