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    Тарпищев: Павлюченкова еще сохранила шанс на попадание в итоговый турнир

    Теннис Кубок Кремля ATP WTA Анастасия Павлюченкова Даниил Медведев Финал тура WTA Прогнозы на теннис
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил готовность российских теннисистов перед Кубком Кремля.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    «На этот турнир у нас есть договор со всеми ребятами. Анастасия Павлюченкова будет на Кубке Кремля независимо от результата на Indian Wells Masters.

    Она еще сохранила шанс на попадание в итоговый турнир. Ей надо набирать очки. Не важно, устанет она или нет. Анастасия сама заинтересована играть.

    Что касается Даниила Медведева, то тут все зависит от того, до какой стадии он дойдет сейчас в турнире. Если он играет в финале, то опаздывает на два дня.

    Тогда уже будем рассматривать степень его усталости. Все будет зависеть от состояния Даниила. Если он освободится раньше, то играть будет 100 процентов», — сказал Тарпищев «Спорт-Экспрессу».

    Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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