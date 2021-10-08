Тарпищев: Павлюченкова еще сохранила шанс на попадание в итоговый турнир

Президент Федерации тенниса Россииоценил готовность российских теннисистов перед Кубком Кремля.

«На этот турнир у нас есть договор со всеми ребятами. Анастасия Павлюченкова будет на Кубке Кремля независимо от результата на Indian Wells Masters.

Она еще сохранила шанс на попадание в итоговый турнир. Ей надо набирать очки. Не важно, устанет она или нет. Анастасия сама заинтересована играть.

Что касается Даниила Медведева, то тут все зависит от того, до какой стадии он дойдет сейчас в турнире. Если он играет в финале, то опаздывает на два дня.

Тогда уже будем рассматривать степень его усталости. Все будет зависеть от состояния Даниила. Если он освободится раньше, то играть будет 100 процентов», — сказал Тарпищев «Спорт-Экспрессу».

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.