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    Соболенко заразилась коронавирусом

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    Белорусская теннисистка Арина Соболенко сообщила, что заразилась коронавирусом.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Есть ли поражение легких? Не знаю... Чувствую себя вроде бы лучше, обидно, что не чувствую запахи и вкус уже тоже не чувствую. Это самое грустное, а так, вроде жива пока.

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    • Мои тренеры? Они вакцинированы. Антон Дубров сделал китайскую вакцину, а Константин Кольцов — "Спутник". Пока я вроде их не заразила.

    Сколько дней карантина осталось? До 11-го числа», — сказала вторая ракетка мира в сторис своего инстаграма.

    Соболенко пропустит престижный турнир в Индиан-Уэллсе, который пройдет с 6 по 17 октября.

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