Соболенко заразилась коронавирусом

Белорусская теннисисткасообщила, что заразилась коронавирусом.

«Есть ли поражение легких? Не знаю... Чувствую себя вроде бы лучше, обидно, что не чувствую запахи и вкус уже тоже не чувствую. Это самое грустное, а так, вроде жива пока.

Мои тренеры? Они вакцинированы. Антон Дубров сделал китайскую вакцину, а Константин Кольцов — "Спутник". Пока я вроде их не заразила.

Сколько дней карантина осталось? До 11-го числа», — сказала вторая ракетка мира в сторис своего инстаграма.

Соболенко пропустит престижный турнир в Индиан-Уэллсе, который пройдет с 6 по 17 октября.