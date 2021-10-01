Карацев пробился в 1/4 финала турнира в Сан-Диего

Россиянинобыграл полякаво втором круге турнира в американском Сан-Диего.

Встреча закончилась со счетом 5:7, 6:4, 6:2 в пользу российского теннисиста.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 28 минут. На счету Аслана в этой игре три подачи навылет, четыре двойные ошибки и четыре из восьми (50%) успешно использованных брейк-пойнта, в то время как у его оппонента шесть эйсов, четыре двойные ошибки и два из шести (33%) реализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Аслана будет победитель пары Григор Димитров (Болгария) — Август Холмгрен (Дания).