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    Карацев пробился в 1/4 финала турнира в Сан-Диего

    Теннис ATP Хуберт Хуркач Прогнозы на теннис
    Россиянин Аслан Карацев обыграл поляка Хуберта Хуркача во втором круге турнира в американском Сан-Диего.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    Встреча закончилась со счетом 5:7, 6:4, 6:2 в пользу российского теннисиста.

    Продолжительность противостояния составила 2 часа 28 минут. На счету Аслана в этой игре три подачи навылет, четыре двойные ошибки и четыре из восьми (50%) успешно использованных брейк-пойнта, в то время как у его оппонента шесть эйсов, четыре двойные ошибки и два из шести (33%) реализованных брейк-пойнта.

    Следующим соперником Аслана будет победитель пары Григор Димитров (Болгария) — Август Холмгрен (Дания).

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