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    US Open. Хачанов вылетел, Карацев и Грацева вышли во второй круг

    Обзор матчей второго игрового дня Открытого чемпионата США

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    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов
    Во вторник, 31 августа, на Открытом чемпионате США по теннису завершатся матчи первого круга.

    Мужчины

    Карен Хачанов (Россия) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6

    Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти во второй круг Открытого чемпионата США.

    В своем стартовом поединке россиянин проиграл представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6.

    Встреча продолжалась чуть больше трех часов. Хачанов 12 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 7.

    На счету Харриса 20 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов из 14.

    Следующим соперником Харриса станет американец Эрнесто Эскобедо.

    Аслан Карацев (Россия) — Хауме Мунар (Испания) — 7:5, 1:6, 6:3, 6:2

    Россиянин Карен Хачанов в своем матче первого круга US Open нанес поражение испанцу Хауме Мунару — 7:5, 1:6, 6:3, 6:2.

    Теннисисты провели на корте 3 час 9 минут. Карацев 6 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-поинтов из 14.

    На счету Мунара 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-поинта из 9.

    В следующем раунде Карацев встретится с победителем матча Джордан Томпсон (Австралия) — Джанлука Маджер (Италия).

    Александр Зверев (Германия) — Сэм Куэрри (США) — 6:4, 7:5, 6:2

    Представитель Германии Александр Зверев в матче первого круга обыграл представителя США Сэма Куэрри со счетом 6:4, 7:5, 6:2.

    Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Зверев 18 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-поинта из 10.

    На счету его соперника 17 эйсов и 5 двойных ошибок.

    В следующем раунде четвертый раунд посева встретится с испанцем Альбертом Рамосом.

    Женщины

    Варвара Грачева (Россия) — Нурия Парризас-Диас (Испания) — 5:7, 6:0, 6:2

    Российская теннисистка Варвара Грачева пробилась во второй раунд Открытого чемпионата США.

    В поединке первого круга россиянка обыграла испанку Нурию Парризас-Диас со счетом 5:7, 6:0, 6:2.

    Встреча продолжалась почти два с половиной часа. Грачева 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-поинтов из 17.

    На счету Парризас-Диас 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов из 12.

    Во втором круге Грачева сыграет с другой испанкой — Паулой Бадосой.

    Каролина Плишкова (Чехия) — Кэти Макнелли (США) — 6:3, 6:4

    Четвертая ракетка мира чешка Каролина Плишкова вышла во второй круг Открытого чемпионата США.

    В своем стартовом поединке Плишкова обыграла представительницу США Кэти Макнелли со счетом 6:3, 6:4.

    Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Плишкова 8 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов из 11. На счету Макнелли 3 реализованных брейк-поинта из 8.

    В следующем раунде чешка сразится с еще одной американкой — Амандой Анисимовой.

    Вера Звонарева (Россия) — Эшли Барти (Австралия) — 1:6, 6:7 (7:9)

    Россиянка Вера Звонарева потерпела поражение от австралийки Эшли Барти в поединке первого круга Открытого чемпионата США по теннису.

    Встреча, которая продолжалась полтора часа, завершилась со счетом 1:6, 6:7 (7:9).

    Барти 11 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 5.

    На счету Звонаревой 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 5.

    В следующем раунде Барти встретится с датчанкой Кларой Таусон.

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