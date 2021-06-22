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    Касаткина вышла во второй круг турнира в Истбурне на отказе Звонаревой

    Теннис WTA Дарья Касаткина Вера Звонарева Прогнозы на теннис
    Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй раунд турнира Viking International Eastbourne в британском Истбурне, призовой фонд которого превышает полмиллиона долларов.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    В первом круге российской теннисистке противостояла соотечественница Вера Звонарева, которая отказалась от борьбы при счете 7:5, 2:2 в пользу Касаткиной. До этого Звонарева поскользнулась на траве и неудачно упала.

    К этому моменту Касаткина три раза подала навылет, совершив при этом две двойных ошибки, также она смогла три раза взять подачу соперницы, имея 11 брейк-поинтов.

    На счету Звонаревой пять двойных ошибок и два реализованных брейк-поинтов при шести возможностях.

    Во втором круге турнира Касаткина сыграет с представительницей Польши Игой Свентек.

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