Касаткина вышла во второй круг турнира в Истбурне на отказе Звонаревой

Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй раунд турнира Viking International Eastbourne в британском Истбурне, призовой фонд которого превышает полмиллиона долларов.

В первом круге российской теннисистке противостояла соотечественница Вера Звонарева, которая отказалась от борьбы при счете 7:5, 2:2 в пользу Касаткиной. До этого Звонарева поскользнулась на траве и неудачно упала.

К этому моменту Касаткина три раза подала навылет, совершив при этом две двойных ошибки, также она смогла три раза взять подачу соперницы, имея 11 брейк-поинтов.

На счету Звонаревой пять двойных ошибок и два реализованных брейк-поинтов при шести возможностях.

Во втором круге турнира Касаткина сыграет с представительницей Польши Игой Свентек.