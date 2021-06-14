Медведев остался на втором месте в рейтинге ATP

Лидировать продолжает серб Новак Джокович. На втором месте по-прежнему россиянин Даниил Медведев, на третьем — испанец Рафаэль Надаль.
Стефанос Циципас, игравший с Джоковичем в финале Открытого чемпионата Франции, поднялся с пятой на четвертую позицию, обойдя Доминика Тима.
Андрей Рублев сохранил за собой седьмое место. Аслан Карацев поднялся на две позиции — теперь он 24-й. Карен Хачанов опустился на две строки и занимает 27-е место.
Рейтинг АТР. 14 июня
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 143.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8630.
4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7980.
5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7425.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7350.
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 5910.
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5065.
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 4103.
10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 3170.
...
24 (26). Аслан Карацев (Россия) — 2274...
27 (25). Карен Хачанов (Россия) — 2010.