Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Голландия — УкраинаЛучший матч тура. Сборная Голландии вырвала победу у Украины
  • 08:03
    • Эриксен рассказал о своем самочувствии
  • 06:55
    • Сборная Бразилии разгромила Венесуэлу в стартовом матче Кубка Америки-2021
  • 09:28
    • Павлюченкова поднялась на 13 позиций в рейтинге WTA
  • 09:12
    • Медведев остался на втором месте в рейтинге ATP
  • 23:52
    • Сборная Голландии вырвала победу у Украины в матче Евро-2020
    Все новости спорта

    Медведев остался на втором месте в рейтинге ATP

    Теннис ATP Даниил Медведев Стефанос Циципас Андрей Рублёв Новак Джокович  Роджер Федерер Карен Хачанов Рафаэль Надаль Маттео Берреттини Роберто Баутиста-Агут Доминик Тим Александр Зверев Прогнозы на теннис
    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг по состоянию на 14 июня.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    Лидировать продолжает серб Новак Джокович. На втором месте по-прежнему россиянин Даниил Медведев, на третьем — испанец Рафаэль Надаль.

    Стефанос Циципас, игравший с Джоковичем в финале Открытого чемпионата Франции, поднялся с пятой на четвертую позицию, обойдя Доминика Тима.

    Андрей Рублев сохранил за собой седьмое место. Аслан Карацев поднялся на две позиции — теперь он 24-й. Карен Хачанов опустился на две строки и занимает 27-е место.

    Рейтинг АТР. 14 июня

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113.
    2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 143.
    3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8630.
    4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7980.
    5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7425.
    6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7350.
    7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 5910.
    8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5065.
    9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 4103.
    10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 3170.
    ...
    24 (26). Аслан Карацев (Россия) — 2274...
    27 (25). Карен Хачанов (Россия) — 2010.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеют ли шведы «засушить» игру с Испанией?
  • Испания — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Помогут ли шотландцам родные стены?
  • Шотландия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Франция продлит беспроигрышную серию в противостоянии с немцами?
  • Франция — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Экспресс дня 14 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Шотландия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Аргентина — Чили
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Польша — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Узбекистан
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Иран — Ирак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры