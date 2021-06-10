«Ролан Гаррос». Павлюченкова сыграет в финале, Крейчикова встретится с Саккари

В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. В 12-й день на турнире проходят матчи 1/2 финала у женщин.

Женщины

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Тамара Зиданшек (Словения) — 7:5, 6:3

Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над словенкой Тамарой Зиданшек в полуфинальном матче «Ролан Гаррос».

Встреча, которая продолжалась 1 час 36 минут, завершилась со счетом 7:5, 6:3.

Павлюченкова выполнила 3 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-поинтов из 10.

На счету Зиданшек 1 эйс, 3 двойных ошибки и 4 реализованных брейк-поинта из 11.

Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал на турнире «Большого шлема». За титул она поборется с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Мария Саккари (Греция).

Барбора Крейчикова (Чехия) — Мария Саккари (Греция)

Микст

Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — Дезире Кравчик/Джо Солсбери (США/Великобритания) — 6:2, 4:6, 5:10

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев не смогли выиграть турнир смешанных пар на «Ролан Гаррос».

В финале россияне уступили американке Дезире Кравчик и британцу Джо Солсбери — 6:2, 4:6, 5:10.

Встреча теннисистов пролилась 1 час 17 минут. Победители выполнили 3 эйса, допустили одну двойную ошибку и использовали 1 брейк-пойнт из 2. Веснина и Карацев 5 раз подали навылет, сделали 2 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 4.

Карацев упустил возможность впервые выиграть турнир «Большого шлема». А Веснина ранее побеждала в миксте, выиграв Australian Open в 2016 году в паре с бразильцем Бруно Суаресом.