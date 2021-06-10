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    Крейчикова победила Саккари в полуфинале «Ролан Гаррос»

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    Представительница Чехии Барбора Крейчикова пробилась в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже.

    Барбора Крейчикова
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    Барбора Крейчикова

    В полуфинальном матче чешская теннисистка, занимающая 33-ю позицию в рейтинге WTA, за 3 часа и 18 минут обыграла представительницу Греции Марию Саккари со счетом 7:5, 4:6, 9:7.

    На счету Крейчиковой 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнта из 15. У 18-й ракетки мира Саккари — 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейка из 11.

    В финале турнира Крейчикова сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая в своем полуфинале обыграла Тамару Зиданшек — 7:5, 6:3.

    Для обеих теннисисток этот финал станет первым в карьере на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

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