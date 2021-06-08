Зверев обыграл Давидовича-Фокину и стал полуфиналистом «Ролан Гаррос»

Немецпробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже.

В четвертьфинальном матче немецкий теннисист за час и 36 минут обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину (46-я позиция в мировом рейтинге ATP) со счетом 6:4, 6:1, 6:1.

На счету 6-й ракетки мира три эйса, три двойные ошибки и девять реализованных брейкпоинтов из 15.

Давидович навылет не подавал, совершил три двойные ошибки и три раза взял подачу соперника, имея шесть возможностей.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции Зверев поспорит с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 5) — Даниил Медведев (Россия, 2).