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    «Ролан Гаррос». Гауфф и Крейчикова впервые вышли в 1/4-ю, Джокович сыграет с Музетти, Надаль против Синнера

    Обзор событий девятого дня Открытого чемпионата Франции по теннису

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    Рафаэль Надаль
    В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. В девятый день на турнире проходят матчи четвертого круга у мужчин и женщин.

    Мужчины

    Диего Шварцман (Аргентина) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 7:6 (11:9), 6:4, 7:5

    Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

    В поединке четвертого раунда он обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счетом 7:6 (11:9), 6:4, 7:5.

    Встреча продолжалась чуть больше трех часов. В первой партии Диего уступал 1:5 и 15:40, но сумел каким-то чудом отыграться.

    Шварцман не выполнил подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-поинтов из 15.

    На счету Штруффа 13 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-поинтов из 14.

    В следующем раунде Шварцман сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Янник Синнер (Италия).

    Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия)

    Рафаэль Надаль (Испания) — Янник Синнер (Италия)

    Женщины

    Слоан Стивенс (США) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 2:6, 0:6

    Чешская теннисистка Барбора Крейчикова впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

    В матче четвертого круга 33-я ракетка мира разгромила чемпионку US Open-2017 американку Слоан Стивенс — 6:2, 6:0.

    Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

    Барбора за это время реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов, выполнила 1 эйс и не совершила ни одной двойной ошибки.

    Следующей соперницей Крейчиковой станет победительница матча Онс Жабер (Тунис) — Кори Гауфф (США).

    Онс Жабер (Тунис) — Кори Гауфф (США) — 3:6, 1:6

    Американка Кори Гауфф стала очередной участницей 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.

    В матче четвертого круга 17-летняя теннисистка одержала уверенную победу над Онс Жабер из Туниса — 6:3, 6:1.

    Встреча продолжалась всего лишь 55 минут.

    Кори выполнила 2 эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов.

    Следующей соперницей американки станет чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

    Гауфф впервые сыграет в четвертьфинале на турнире «Большого шлема».

    София Кенин (США) — Мария Саккари (Греция)

    Марта Костюк (Украина) — Ига Швентек (Польша)

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