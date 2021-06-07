«Ролан Гаррос». Гауфф и Крейчикова впервые вышли в 1/4-ю, Джокович сыграет с Музетти, Надаль против Синнера

Мужчины
Диего Шварцман (Аргентина) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 7:6 (11:9), 6:4, 7:5
Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.
В поединке четвертого раунда он обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счетом 7:6 (11:9), 6:4, 7:5.
Встреча продолжалась чуть больше трех часов. В первой партии Диего уступал 1:5 и 15:40, но сумел каким-то чудом отыграться.
Шварцман не выполнил подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-поинтов из 15.
На счету Штруффа 13 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-поинтов из 14.
В следующем раунде Шварцман сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Янник Синнер (Италия).
Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия)
Рафаэль Надаль (Испания) — Янник Синнер (Италия)
Женщины
Слоан Стивенс (США) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 2:6, 0:6
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.
В матче четвертого круга 33-я ракетка мира разгромила чемпионку US Open-2017 американку Слоан Стивенс — 6:2, 6:0.
Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
Барбора за это время реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов, выполнила 1 эйс и не совершила ни одной двойной ошибки.
Следующей соперницей Крейчиковой станет победительница матча Онс Жабер (Тунис) — Кори Гауфф (США).
This placement 😯#RolandGarros | @BKrejcikova pic.twitter.com/QIXQ9lwRSY— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2021
Онс Жабер (Тунис) — Кори Гауфф (США) — 3:6, 1:6
Американка Кори Гауфф стала очередной участницей 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.
В матче четвертого круга 17-летняя теннисистка одержала уверенную победу над Онс Жабер из Туниса — 6:3, 6:1.
Встреча продолжалась всего лишь 55 минут.
Кори выполнила 2 эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов.
Следующей соперницей американки станет чешская теннисистка Барбора Крейчикова.
Гауфф впервые сыграет в четвертьфинале на турнире «Большого шлема».
Sneaky 😉#RolandGarros | @CocoGauff pic.twitter.com/Gm2duIpL09— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2021
София Кенин (США) — Мария Саккари (Греция)
Марта Костюк (Украина) — Ига Швентек (Польша)