Российскую теннисистку задержали из-за подозрения в договорном матче на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистказадержана в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции, сообщает Le Parisien.

Сизикова была задержана в четверг вечером, когда выходила с сеанса массажа после окончания матча.

Россиянка в паре с Екатериной Александровой в 1/32 Roland Garros проиграла австралийскому дуэту Сторм Сандерс/Айла Томлянович со счетом 1:6, 1:6.

В прошлом году Сизикову уже подозревали в умышленном поражении. Тогда теннисная антикоррупционная организация обратила внимание на матч, в котором 26-летняя теннисистка вместе с американкой Мэдисон Бренгл проиграли Марии Циг и Кристине-Андрее Муту в первом круге «Ролан Гаррос».