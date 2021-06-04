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    Российскую теннисистку задержали из-за подозрения в договорном матче на «Ролан Гаррос»

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    Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции, сообщает Le Parisien.

    Яна Сизикова
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    Яна Сизикова

    Сизикова была задержана в четверг вечером, когда выходила с сеанса массажа после окончания матча.

    Россиянка в паре с Екатериной Александровой в 1/32 Roland Garros проиграла австралийскому дуэту Сторм Сандерс/Айла Томлянович со счетом 1:6, 1:6.

    В прошлом году Сизикову уже подозревали в умышленном поражении. Тогда теннисная антикоррупционная организация обратила внимание на матч, в котором 26-летняя теннисистка вместе с американкой Мэдисон Бренгл проиграли Марии Циг и Кристине-Андрее Муту в первом круге «Ролан Гаррос».

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