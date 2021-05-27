Кузнецова на «Ролан Гаррос» сыграет с Азаренко, Александрова — с Винус Уильямс

Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде, сообщает официальный сайт турнира.

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в первом круге сыграет с представительницей США Бернардой Перой. Японка Наоми Осака встретится с румынкой Патрицией Марией Тиг.

Россиянка Екатерина Александрова первый матч на турнире проведет с американкой Винус Уильямс. Анастасия Павлюченкова сыграет с еще одной представительницей США Кристиной Макхейл.

Светлана Кузнецова не старте турнира поборется с белоруской Викторией Азаренко.

С полной сеткой можно ознакомиться здесь.