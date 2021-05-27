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    Кузнецова на «Ролан Гаррос» сыграет с Азаренко, Александрова — с Винус Уильямс

    Теннис Ролан Гаррос WTA Наоми Осака Екатерина Александрова Винус Уильямс Анастасия Павлюченкова Кристина Макхэйл Светлана Кузнецова Виктория Азаренко Прогнозы на теннис
    Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде, сообщает официальный сайт турнира.

    Светлана Кузнецова
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    Светлана Кузнецова

    Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в первом круге сыграет с представительницей США Бернардой Перой. Японка Наоми Осака встретится с румынкой Патрицией Марией Тиг.

    Россиянка Екатерина Александрова первый матч на турнире проведет с американкой Винус Уильямс. Анастасия Павлюченкова сыграет с еще одной представительницей США Кристиной Макхейл.

    Светлана Кузнецова не старте турнира поборется с белоруской Викторией Азаренко.

    С полной сеткой можно ознакомиться здесь.

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