Кузнецова на «Ролан Гаррос» сыграет с Азаренко, Александрова — с Винус Уильямс

Светлана Кузнецова Фото: globallookpress.com
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в первом круге сыграет с представительницей США Бернардой Перой. Японка Наоми Осака встретится с румынкой Патрицией Марией Тиг.
Россиянка Екатерина Александрова первый матч на турнире проведет с американкой Винус Уильямс. Анастасия Павлюченкова сыграет с еще одной представительницей США Кристиной Макхейл.
Светлана Кузнецова не старте турнира поборется с белоруской Викторией Азаренко.
С полной сеткой можно ознакомиться здесь.