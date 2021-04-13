Хачанов вышел во второй круг турнира в Монте-Карло

Российский теннисистпробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В первом круге соревнований россиянин победил сербского теннисиста Ласло Джере со счетом 6:4, 6:1.

Встреча продлилась 1 час и 19 минут. Хачанов 2 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Джере, занимающий 49-е место в рейтинге ATP, подал 1 эйс, 2 раза ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 2 взять подачу соперника.

В третьем круге турнира россиянин сыграет с победителем матча Стефано Травалья (Италия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).