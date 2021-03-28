Рублев разгромил Сандгрена во втором круге турнира в Майами

Россиянинвышел в третий круг крупного турнира в Майами (США), призовой фонд которого составляет 3,3 миллиона долларов.

Во втором раунде четвертая ракетка соревнований одержал уверенную победу над американцем Теннисом Сандгреном — 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 5 минут.

Рублев за это время выполнил 2 подачи навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12.

Следующим соперником Рублева станет венгр Мартон Фучович, против которого российский теннисист сыграет на четвертом турнире кряду. Ранее они встречались в Роттердаме, Дохе и Дубае. Во всех случаях выиграл Рублев.