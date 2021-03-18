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    Гасанова не пустила Павлюченкову в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

    Теннис WTA Анастасия Павлюченкова Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.

    Анастасия Гасанова
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    Анастасия Гасанова

    В поединке второго круга Гасанова одолела свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счетом 1:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:4).

    Встреча продолжалась 3 часа и 3 минуты. Гасанова ни разу не подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов из 17.

    Павлюченкова выполнила 4 эйса, 12 раз ошибалась на подаче и использовала 7 шансов из 11 взять подачу соперницы.

    За выход в полуфинал Гасанова поборется с еще одной россиянкой Верой Звонаревой.

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