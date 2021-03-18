Гасанова не пустила Павлюченкову в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисисткавышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.

В поединке второго круга Гасанова одолела свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счетом 1:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 3 часа и 3 минуты. Гасанова ни разу не подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов из 17.

Павлюченкова выполнила 4 эйса, 12 раз ошибалась на подаче и использовала 7 шансов из 11 взять подачу соперницы.

За выход в полуфинал Гасанова поборется с еще одной россиянкой Верой Звонаревой.