Гаспарян вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Россиянкапробилась во второй круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 560 тысяч долларов.

В матче первого круга турнира 26-летняя российская теннисистка за 2 часа и 36 минут обыграла представительницу Франции Кристину Младенович в трех сетах (6:7, 6:1, 6:1).

Гаспарян четыре раза подала навылет, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов из семнадцати.

Француженка сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и два раза забрала подачу соперницы из девяти предоставленных случаев.

За выход в четвертьфинал Гаспарян поборется с чешской спортсменкой Катериной Синяковой.