Кузнецова проиграла Азаренко в первом раунде турнира в Дохе

Россиянкане смогла преодолеть 1-й круг турнира Qatar Total Open 2021 в Дохе, призовой фонд которого превышает полмиллиона долларов.

В стартовом матче российская теннисистка за час и 51 минуту в двух сетах уступила белорусской теннисистке Виктории Азаренко — 2:6, 3:6.

Обе соперницы допустили по две двойные ошибки и исполнили по одной подаче навылет.

Занимающая 39-е место в рейтинге WTA Кузнецова выиграла два брейк-пойнта из девяти, а 14-я ракетка мира Азаренко реализовала шесть из 13.

В 1/8 финала Виктория сыграет с победительницей матча Елены Рыбакиной (Казахстан) и Лауры Зигемунд (Германия).