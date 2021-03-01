ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль ВаранТрансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
  • 20:34
    • Спицов сломал руку после падения на тренировке
  • 20:17
    • Новичок «Краснодара» повредил крестообразные связки колена
  • 19:47
    • Вратарь «Зенита» выбыл из строя на месяц
  • 18:56
    • СМИ: Ибрагимович из-за травмы пропустит оба матча Лиги Европы с «МЮ»
  • 18:43
    • Биатлонист Иродов выиграл золото в спринте на ЧМ среди юниоров
    Все новости спорта

    Кузнецова проиграла Азаренко в первом раунде турнира в Дохе

    Теннис WTA Виктория Азаренко Светлана Кузнецова Прогнозы на теннис
    Россиянка Светлана Кузнецова не смогла преодолеть 1-й круг турнира Qatar Total Open 2021 в Дохе, призовой фонд которого превышает полмиллиона долларов.

    Светлана Кузнецова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Светлана Кузнецова

    В стартовом матче российская теннисистка за час и 51 минуту в двух сетах уступила белорусской теннисистке Виктории Азаренко — 2:6, 3:6.

    Обе соперницы допустили по две двойные ошибки и исполнили по одной подаче навылет.

    Занимающая 39-е место в рейтинге WTA Кузнецова выиграла два брейк-пойнта из девяти, а 14-я ракетка мира Азаренко реализовала шесть из 13.

    В 1/8 финала Виктория сыграет с победительницей матча Елены Рыбакиной (Казахстан) и Лауры Зигемунд (Германия).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Мадриде не будет результативного поединка?
  • «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Эвертон» продлит ужасную серию «Саутгемптона» в АПЛ?
  • «Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Кузнецова стартует в Дохе с победы над Азаренко?
  • Кузнецова — Азаренко. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.32
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эвертон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Шамбли — Труа
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры